Fuerte sismo sacude a Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá.- Un fuerte sismo sacudió el domingo un área poco poblada de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, y causó el derrumbe de algunas viejas casas de madera y provocó heridas a por lo menos dos personas en un poblado bananero, según las autoridades.

De acuerdo con información de AP, el movimiento telúrico registró una magnitud preliminar de 6,1 y su epicentro se ubicó a siete kilómetros (cuatro millas) al sureste del poblado Plaza de Caisán. Se produjo a una profundidad de unos 37 kilómetros (22 millas).

El presidente panameño Juan Carlos Varela dijo en su cuenta de Twitter que la magnitud del sismo causó algunas afectaciones en viviendas y comercios. Una mujer resultó herida al colapsar el techo de su casa en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, que junto con la de Bocas del Toro --ambas limítrofes con Costa Rica-- fueron las que sintieron con más fuerza el sismo.

El Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) reportó dos heridos, sin dar detalles, en tanto que en Costa Rica no había informes oficiales de daños o víctimas.

En la localidad de Changuinola, Bocas del Toro, un hospital sufrió grietas y los productos de los estantes de dos supermercados cayeron al piso.

“Estaba barriendo, me dio un mareo y pensé que era por el embarazo, pero luego vi las pilastras de la casa que se mecían”, relató Josabet Suira, de 25 años y residente en Puerto Armuelles, una zona en donde durante años operó la trasnacional bananera estadounidense United Fruit Company, que construyó viviendas de madera para los pobladores, muchas de las cuales aún perduran.

“Se escuchaba en la tierra un zumbido extraño. Salimos porque teníamos miedo que nos cayera la casa encima”, agregó Suira por teléfono a The Associated Press. “Luego vimos la casa de los vecinos derrumbarse. Al vecino gracias a Dios no le pasó nada grave, pero sí tenía lesiones en la cabeza y un pie”.

Un abandonado muelle de madera, donde la gente solía ir para tomarse fotos en Puerto Armuelles, resultó seriamente dañado tras el sismo.

Más casas afectadas. Así quedó esta vivienda en Finca Zapote, Puerto Armuelles #Chiriquí ante #Sismo de 6.5Mw, localizado a 12Km NNO de Puerto Armuelles. pic.twitter.com/di46SwqUYo — Última Hora Chiriquí, Panamá (@ultimahoraC4) 13 de mayo de 2019

Temblor en Panamá hace unos minutos pic.twitter.com/crfriuUip3 — Rosmer Jurado (@rosmerjurado) 12 de mayo de 2019

Video cortesía sobre condición del Supermercado Romero en Puerto Armuelles, debido al fuerte sismo. @Sinaproc_Panama descarta alerta de tsunami. pic.twitter.com/V2bdC0axAj — Roxana Saldaña (@roxannasaldanac) 12 de mayo de 2019

Un sismo de 6.2 de magnitud cuyo epicentro fue la frontera tico-panameña, dejó un saldo de varias casas afectadas y heridos, siendo el área de Barú la más afectada. Fue sentido en otras provincias de Panamá, sin dejar más que susto y mercancías de comercios en el suelo. pic.twitter.com/l7j7yyhGyK — Red de Noticias Panamá (@rednoticiaspa) 13 de mayo de 2019