Sismos en Japón causan la muerte a 30 personas

Una serie de sismos sacudió el oeste de Japón, causando la muerte de por lo menos 30 personas, además de dañar edificios, vehículos y embarcaciones.

Autoridades advirtieron el martes a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud.

This video taken of Wajima City, #Japan where earthquake with a seismic intensity of 6+ was observed.



More than 12 hours have passed since the fire started, and firefighting efforts are still continuing #JapanEarthquake #Tsunami #earthquakejapan



