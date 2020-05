Superviviente contó cómo salió vivo del accidente aéreo en Pakistan

Karachi, Pakistán.- Cuando el avión se sacudió con violencia, Mohammad Zubair pensó que se trataba de turbulencias. Entonces, el piloto habló por megafonía para advertir que el aterrizaje podría ser “problemático".

Momentos después, el avión de Pakistan International Airlines (PIA) se estrellaba en un concurrido vecindario cerca del aeropuerto internacional de Karachi matando a al menos 97 personas. Zubair fue una de las dos personas que sobrevivieron al accidente el viernes. El otro sobreviviente es Zafar Masood, un ejecutivo de banca.

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y