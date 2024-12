SoftBank destinará 100 mil mdd a proyectos tecnológicos en EU

El CEO de SoftBank, Masayoshi Son, anunció su compromiso de invertir al menos 100 mil millones de dólares en proyectos tecnológicos en Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Este anuncio fue realizado en compañía del presidente electo Donald Trump durante una conferencia de prensa celebrada en el resort Mar-a-Lago, en Florida.

Trump, quien ha recibido un considerable respaldo de la industria tecnológica en el periodo electoral de 2024, destacó que esta inversión de SoftBank podría generar hasta 100 mil empleos en la economía estadounidense.

Las inversiones se centrarán principalmente en iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y en la infraestructura necesaria para apoyarlas.

Durante el evento, Trump hizo una broma a Son, sugiriendo que debería aumentar su inversión a 200 mil millones. A lo que Son respondió que ‘intentará hacer que suceda’.

Este anuncio es la segunda colaboración significativa entre Trump y SoftBank; en 2016, la compañía japonesa se comprometió a invertir 50 mil millones de dólares en Estados Unidos, prometiendo la creación de 50 mil nuevos empleos.

El anuncio se produce en un contexto donde Trump ha insinuado beneficios sustanciales para aquellos inversores que decidan inyectar capital en Estados Unidos.

Trump, SoftBank CEO Masayoshi Son reveal $100B investment in AI to create 100K US jobs https://t.co/p6h1Frw3Yl pic.twitter.com/oyBRH96vyh