Sonda de empresa privada alcanza la Luna, pero con señal débil

Una sonda espacial de una firma privada alcanzó exitosamente la superficie lunar el jueves, aunque la señal de la nave presentaba debilidades, lo que mantenía a los controladores de vuelo en vilo mientras trabajaban para restablecer una mejor comunicación con la primera sonda estadounidense en aterrizar en la luna en más de medio siglo.

A pesar de la transmisión intermitente, Intuitive Machines, la empresa detrás de la sonda, confirmó el alunizaje.

Intuitive Machines IM-1 lunar lander 'Odysseus' is on the moon. Congrats to those involved! pic.twitter.com/92XBvm1LcG — Ben Cooper (@LaunchPhoto) February 23, 2024

El jefe de misión Tim Crain dijo que el equipo evaluaba la manera de refinar la única señal de la sonda, de nombre Odysseus.



“Pero podemos confirmar, sin lugar a dudas, que nuestro equipo se encuentra en la superficie lunar”, declaró.

BREAKING: Odysseus has successfully landed on the moon's surface, mission director Tim Crain has confirmed.



It's a historic moment, marking the first US touchdown since 1972 and the first ever entirely by the private sector.



Latest: https://t.co/P35JQv3wJI



📺 Sky 501 pic.twitter.com/R3d4VdmPtS — Sky News (@SkyNews) February 22, 2024

El director general de Intuitive Machines, Steve Altemus, añadió:

“Sé que esto fue dramático, pero estamos en la superficie y estamos transmitiendo. Bienvenidos a la Luna”.

“This is a tribute to the resiliency, improvisation, the innovation, and the perseverance of this plucky little company called Intuitive Machines. We are a company that defied the impossible.”



-Steve Altemus, CEO of @Int_Machines, visits with guests at Intuitive Machines’s watch… pic.twitter.com/EgRCNMV6pO — Bettina Inclán (@BettinaInclan) February 23, 2024

El alunizaje puso a Estados Unidos en la superficie lunar por primera vez desde las famosas misiones Apolo de la NASA.

Intuitive Machines también se convirtió en la primera operación privada en concretar un alunizaje, algo que sólo han conseguido cinco naciones. Otra empresa lo intentó el mes pasado, pero nunca llegó a la Luna y la sonda se estrelló en la Tierra.

Odysseus descendió desde una órbita lunar baja y se dirigió a la superficie en busca de un lugar relativamente plano entre los riscos y cráteres que se encuentran cerca del polo sur del satélite natural.

La tensión fue en aumento en el centro de mando de la compañía en Houston luego de la hora designada de llegada, mientras los controladores aguardaban la señal de la sonda ubicada a unos 400.000 kilómetros (250.000 millas) de distancia. Luego de casi 15 minutos, la empresa anunció que había recibido una débil señal de la nave.

A spacecraft built and flown by Texas-based company Intuitive Machines landed near the south pole of the #moon, the first U.S. touchdown on the lunar surface in more than half a century and the first ever achieved entirely by the private sector. pic.twitter.com/wEPXzMxuuZ — DD India (@DDIndialive) February 23, 2024

Lanzada la semana pasada, la sonda de titanio y fibra de carbono, la cual cuenta con seis patas y un tamaño de 4,3 metros (14 pies), lleva consigo seis experimentos de la NASA. La agencia espacial le otorgó a la empresa 118 millones de dólares para construir y operar la nave, parte de sus planes para comercializar los viajes a la Luna con vistas a enviar astronautas al satélite natural dentro de algunos años.

La ubicación objetivo de Intuitive Machines se encontraba a unos 300 kilómetros (186 millas) del polo sur, alrededor de los 80 grados de latitud y más cerca del polo de lo que se ha aproximado cualquier otra nave espacial.

if the images that we’ve gotten so far from the odysseus mission look like THIS, then imagine how clear and stunning the images on the surface of the moon will be pic.twitter.com/HhQWZDBTwG — Jasmine 🌌🔭 (@astro_jaz) February 23, 2024

El lugar es relativamente plano, pero rodeado de piedras, colinas, barrancos y cráteres que podrían tener agua congelada, una gran parte del atractivo. La sonda estaba programada para elegir, en tiempo real, el lugar más seguro cerca del llamado cráter Malapert A.

La sonda, que opera con energía solar, tenía previsto mantenerse en funciones durante una semana, hasta la prolongada noche lunar.

Además de los experimentos de tecnología y navegación de la NASA, Intuitive Machines vendió un espacio dentro de la nave a la marca de ropa deportiva Columbia Sportswear para llevar su más reciente tela aislante para chaquetas; al escultor Jeff Koons para el traslado de 125 pequeñas figuras de la Luna; y a la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle para portar un conjunto de cámaras que capten fotografías del descenso de la sonda.

Sin embargo, detalles adicionales sobre el estado actual de la nave o su ubicación exacta aún no han sido proporcionados. La compañía cesó la transmisión en vivo poco después de confirmar el exitoso aterrizaje.

Con información de AP.