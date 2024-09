Springfield, en la mira por falsos rumores sobre inmigrantes haitianos

La ciudad de Springfield, Ohio, ha sido el centro de controversias nacionales tras la propagación de falsos rumores que acusan a los inmigrantes haitianos de comerse las mascotas de sus vecinos.

Estas mentiras, amplificadas durante el reciente debate presidencial por Donald Trump, han aumentado la tensión en esta ciudad de 60.000 habitantes, predominantemente blanca y obrera.

