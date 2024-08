‘Starbucks’ reemplaza a su director ejecutivo con el presidente de ‘Chipotle’

Starbucks reemplazará al actual director ejecutivo, Laxman Narasimhan, por el líder de Chipotle, Brian Niccol, después de meses de desaceleración en las ventas, según The New York Post.

La compañía dijo que Niccol, quien ha sido ampliamente elogiado por un cambio en Chipotle que ha impulsado las acciones de la cadena de burritos en más de un 50 por ciento durante el año pasado, asumirá el puesto ejecutivo el 9 de septiembre.

El repentino cambio de liderazgo se produce tras una caída del 20 por ciento en las acciones de Starbucks desde que Narasimhan tomó las riendas de la empresa hace un año y medio, sucediendo al ex director ejecutivo Howard Schultz.

Brian Niccol joined Chipotle as CEO in 2018 when the brand was in crisis and became chair of the company’s board in 2020.



