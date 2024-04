Steven Spielberg se suma al equipo de Joe Biden

El aclamado cineasta Steven Spielberg está dejando su huella en el terreno político al asesorar estratégicamente la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Con su amplia experiencia en el mundo del entretenimiento y su visión creativa, Spielberg está contribuyendo a dar forma a la estrategia demócrata de cara a la próxima Convención Nacional Demócrata, programada para agosto en Chicago.

Su participación subraya la importancia de la creatividad y la innovación en la política moderna, y se espera que sus aportaciones fortalezcan la posición de Biden en la contienda electoral.

Según informes del Hollywood Reporter y Puck News, Spielberg ha asesorado silenciosamente a la campaña de Biden sobre cómo transmitir de manera efectiva la visión del presidente para un segundo mandato. Esta colaboración no es nueva para Spielberg, quien ha sido un partidario de largo tiempo de Biden y cuenta con la amistad y asociación comercial con Jeffrey Katzenberg, presidente de la campaña de Biden y ex socio de DreamWorks de Spielberg.

El cineasta ha participado en múltiples sesiones estratégicas para ofrecer sus conocimientos para contar la historia del presidente y resaltar sus logros y visión para el futuro. Su papel va más allá de una mera consultoría, ya que se espera que ayude a coreografiar la convención demócrata de agosto, donde se espera que Biden y su equipo presenten su caso a los votantes estadounidenses.

Este movimiento estratégico cobra aún más importancia en el contexto político actual. A pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Biden, incluidas las críticas y los retos frente a su oponente Donald Trump, las encuestas muestran una competencia reñida entre los dos candidatos. Con Trump a la cabeza en algunos Estados clave, la necesidad de una narrativa sólida y convincente para la reelección de Biden es más crucial que nunca.

La experiencia de Spielberg en la narración de historias a través del cine lo convierte en un activo importante para la campaña de Biden. Su capacidad para cautivar audiencias y transmitir emociones a través de la pantalla, como lo ha hecho en sus grandes películas Jurassic Park, E.T. El Extraterrestre o Volver al Futuro, solo por mencionar algunas, podría ser la clave para persuadir a los votantes estadounidenses de apoyar a Biden para un segundo mandato.

Además, hay rumores de que Spielberg podría incluso dirigir o producir un cortometraje sobre Biden que se mostrará en la convención, similar a su contribución para la campaña de Barack Obama en 2008.

Barack Obama is the shadow man in the administration of current US President Joe Biden, who was unable to leave the political circle drawn by Barack Obama during his presidency from 2008 to 2016. In this video we see the extent of Obama’s influence on President Biden’s… pic.twitter.com/IQ3KfBPLGC