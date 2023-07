Suéter de la princesa Diana será subastado por más de 50 mil dólares

La princesa Diana sigue siendo recordada por demostrar una gran humildad y sencillez a cada lugar que iba, por lo que todo lo relacionado con ella es valioso en muchos sentidos. Es por eso que un antiguo suéter que usó tras su compromiso, será subastado en más de 50 mil dólares.

El suéter, con un precio estimado de 50 mil a 80 mil dólares para la subasta, estará en la sala de exhibición de Sotheby’s en Nueva York del 7 al 13 de septiembre.

El suéter es de la marca Warm & Wonderful, de las diseñadoras Sally Muir y Joanna Osborne, quienes se quedaron con el suéter original ya que por accidente, Diana lo rompió por accidente y lo mandaron a arreglar, pero las diseñadoras decidieron darle uno nuevo.

De hecho, la marca de ropa sigue vendiendo la misma versión del suéter con un precio de 190 libras (250 dólares).

La puja en línea iniciará el 31 de agosto y terminará el 14 de septiembre.

Cynthia Houlton, directora global de moda y accesorios de Sotheby’s, dijo que ‘esta excepcional prenda, meticulosamente conservada, trae consigo los susurros de la gracia, el encanto y el buen ojo para la moda de la princesa Diana’.

A pesar de su muerte en 1997, la princesa Diana sigue siendo recordada como la persona con el corazón más puro que hubo y claro, su sentido de la moda refleja cómo era, una mujer que rompía las reglas para ser más humana.

✨Ok, pero tú a mí no me vengas a hablar de moda si no eres la princesa Diana de Gales✨

