Sujeto dispara al aire ante victoria de Eagles contra Commanders

Ayer por la noche, los Eagles de Filadelfia sellaron su pase al Super Bowl LIX tras derrotar 55-23 a los Commanders de Washington, una victoria que fue celebrada por sus miles de fanáticos.

Uno de ellos, en específico, se tomó demasiado en serio la celebración al punto de disparar al cielo en una calle repleta de fans de los Eagles, en Filadelfia.

El medio New York Post reveló que este incidente quedó grabado y se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales.

En el video, se observa a un hombre no identificado disparando al aire tres veces mientras una multitud de seguidores celebraba en las calles.

I believe that was gun fire ….Go Birds! This happened at Frankford and Cottman #philly #Philadelphia #GoBirds pic.twitter.com/SKYTNrrzes