Corea del Norte pone 'alto' a las pruebas nucleares

SEÚL.- Corea del Norte suspende pruebas nucleares, su líder, Kim Jong-un, anunció hoy que su país suspenderá las pruebas nucleares y de misiles balísticos, luego de años de negarse a ello pese a la presión internacional y las sanciones que le fueron impuestas.

“A partir del 21 de abril, Corea del Norte suspenderá las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales”, informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, siglas en inglés).

Agregó que Pyongyang cerrará un sitio de pruebas en el norte del país para demostrar su compromiso de suspenderlas.

El anuncio se produjo en momentos en que ha disminuido el nivel de tensión en la Península Coreana, de cara a una cumbre entre el Norte y el Sur que está prevista para la próxima semana.

Recientemente se estableció una línea telefónica directa entre el líder norcoreano y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

Hace un año, el país comunista comenzó a realizar pruebas periódicas de misiles balísticos intercontinentales y pruebas nucleares, en desafío a las sanciones internacionales por su programa de armas.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.