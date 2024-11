Tailandia reporta caso sospechoso de la nueva variante de mpox

Las autoridades sanitarias de Tailandia han confirmado este jueves 22 de agosto, reportaron un caso sospechoso de la nueva variante de mpox, anteriormente conocida como ‘viruela del mono’.

El presunto infectado, de origen europeo, arribó a Tailandia la semana pasada tras viajar desde África.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la semana pasada la emergencia global por esta enfermedad, en respuesta a una nueva variante que se ha extendido especialmente en República Democrática del Congo, donde se contabilizan ya más medio millar de muertos.

LIVE: Q&A on #mpox . Join us and #AskWHO your questions! https://t.co/wGe3LQUiBs

Thongchai Keeratihattayakron, director general del Departamento para el Control de Enfermedades de Tailandia, dependiente del Ministerio de Sanidad, indicó lo siguiente durante una conferencia de prensa:

La persona tiene 66 años y es un ciudadano europeo de Alemania. Fue ingresado en un hospital el 15 de agosto, un día después de su llegada, tras mostrar síntomas compatibles con la enfermedad como lo es la fiebre.

Ya en los primeros análisis dio negativo para las primeras variantes, lo que llevó a centrar las pruebas en la que está considerada ahora como la más peligrosa. Las autoridades han identificado a 43 contactos, si bien no consta que ninguno de ellos haya desarrollado síntomas sospechosos.

Si bien diversos medios aseguran que sí se trata de un infectado por mpox, hasta el momento el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno de Tailandia informó que es un ‘caso sospechoso’.

Thailand reports its first suspected severe mpox Clade Ib case, involving a traveler from Congo. WHO recently declared mpox in Africa a public health emergency. Thailand intensifies screening, urges vigilance, and may escalate measures if the strain is confirmed. pic.twitter.com/NlQaIDASQ0