Taiwán: Se descarrila tren en con al menos 300 pasajeros

Hasta la noche de este mismo viernes, The New York Times informaba de al menos una víctima mortal, sin embargo, por el momento no hay cifras oficiales, pero se prevé que la cifra de muertos aumente.

Un tren de pasajeros descarriló la tarde de este viernes (hora local) en Hualien, Taiwán, lo que habría dejado varios muertos y heridos.

Según la informes, el tren circulaba por el túnel de Daqingshui al momento del siniestro un aproximado de 350 pasajeros estaban bordo, acontecido en torno a las 09:28 hora local (01:28 hora GMT).

Casi 50 muertos en un accidente de tren en Taiwan https://t.co/S3gbwJVilZ vía @voz_populi — Jorge Herrero (@JorgeHerreroxtv) April 2, 2021

Las imágenes del video publicadas en redes sociales, se pueden ver a los rescatistas llevando a los pasajeros heridos en camillas mientras otros sobrevivientes salían del túnel caminando sobre los techos de los vagones del tren. Varios pasajeros describieron romper las ventanas de los vagones con su equipaje para escapar.

[Foto: hsnews.com.tw via AP]

AHORA: Grave descarrilamiento y colisión de un tren de alta velocidad en Hualien, Taiwán. En estos momentos operativo de rescate en el túnel. pic.twitter.com/HjebD15Ki4 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 2, 2021

