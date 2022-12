Talibán prohíbe a mujeres de Afganistán asistir a la universidad

Las mujeres están vedadas de asistir a universidades tanto públicas como privadas en Afganistán, desde ahora y hasta nuevo aviso, dijo un vocero del gobierno talibán el martes. Es el decreto más reciente que reduce los derechos de las mujeres.

Se anunció la decisión luego de una reunión del gobierno. A pesar de la promesa inicial de un régimen moderado y respeto a los derechos de las mujeres y las minorías, el Talibán ha aplicado su versión estricta de la sharia, la ley islámica.

BREAKING: The Taliban have banned women from universities.



This is a shameful decision that violates the right to education for women and girls in Afghanistan. The Taliban are making it clear every day that they don't respect the fundamental rights of Afghans, especially women. pic.twitter.com/Ydf13rvsbF