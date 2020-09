Talibanes y gobierno afgano buscan poner fin a décadas de guerra

Dubái.- Las partes en conflicto de Afganistán comenzaron negociaciones el sábado por primera vez, reuniendo a delegados designados por el gobierno afgano y los talibanes para un intento histórico de poner fin a décadas de guerra.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asistió a la ceremonia de apertura en Qatar, donde se realizan las reuniones y donde el Talibán tiene una oficina para asuntos políticos.

Es la más reciente actividad diplomática por parte del gobierno estadounidense antes de las elecciones presidenciales en noviembre.

“Cada uno de ustedes tiene una gran responsabilidad”, dijo Pompeo a los participantes. “Tienen la oportunidad de superar sus divisiones”, agregó.

Wheels up from a very memorable and historic trip to Doha. Encouraged that Afghanistan’s leaders have come to the table to reduce violence and move their country forward. pic.twitter.com/LO6qPa4MO0