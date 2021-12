Tornados arrasan con el condado de Kentucky, un almacén de Amazon y una residencia de ancianos

Tornados y tormentas causaron daños catastróficos en varios estados y mataron al menos a seis personas en la noche del viernes al sábado al arrasar una instalación de Amazon en Illinois, una fábrica de velas en Kentucky y una residencia para ancianos en Arkansas. El gobernador de Kentucky dijo temer que hubiera decenas de muertos.

Al menos dos personas murió tras el paso de una tormenta por instalaciones de Amazon en Edwardsville, Illinois, dijo el jefe de policía Mike Fillback a la prensa. El meteoro arrancó el techo y derribó un muro de unos 100 metros de largo.

Dos personas fueron transportadas en helicóptero a hospitales en St. Louis, dijo Fillback. Añadió que desconocía su estado. Edwardsville se encuentra unos 40 kilómetros (25 millas) al este de St. Louis.

Unas 30 personas que se encontraban en el edificio fueron transportadas en bus a la vecina Pontoon Beach para exámenes médicos.

El sábado por la madrugada las cuadrillas seguían removiendo los escombros con ayuda de grúas y retroexcavadoras.

No estaba claro en principio si los daños fueron causados por un tornado o tormentas, pero la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional informó de “tornados confirmados por radar” en la zona de Edwardsville alrededor de la hora del derrumbe.

Drone footage shows a partially collapsed roof at an Amazon warehouse in the U.S. where emergency services say multiple people were trapped inside after a tornado struck. pic.twitter.com/61S4bgLc3P

Se temía que hubiera muchos muertos en la fábrica de velas en Mayfield, Kentucky, donde el gobernador Andy Beshear calificó la situación de “trágica” en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

“Había unas 110 personas adentro cuando pasó el tornado”, dijo Beshear. “Creemos que la cifra de muertos será superior a 50 habitantes de Kentucky y podría llegar a entre 70 y 100”.

“Es muy duro, realmente duro”, añadió el gobernador. “Rezamos por cada una de esas familias”.

Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 320 kilómetros, en el que habría sido el suceso de su tipo “más severo en la historia de Kentucky“.

Damage to the courthouse in downtown Mayfield is much worse than photos could show in the middle of the night. #kywx pic.twitter.com/Y5LI5UxXjA

Absolutely catastrophic damage in Mayfield. Be in prayer for everyone here. Gentleman at the roadblock said that his house was fine, but his next-door neighbor’s house was completely gone… There will be lots of stories like that here #kywx pic.twitter.com/yOQQjyMzYK