Así fue la primera nevada en Londres (video)

Agencia

LONDRES.- La temporada invernal comienza a afectar al Reino Unido con bajas temperaturas y nevadas, las cuales llegaron incluso a Londres, ubicada al sur de la Gran Bretaña, impresionando a turistas y londinenses por igual.

Ladies and gentlemen I give you that most precious of commodities - (light) snow in London 🌨 #uksnow pic.twitter.com/GxW3QMoVa8

La Oficina de Meteorología informó que el mal tiempo continuará durante las próximas horas del país, afectando especialmente el norte de Escocia y el este de Inglaterra, mientras que en la capital se espera que continúen las nevadas ligeras, sin embargo, es poco probable que la nieve se acumule, informa López Dóriga.

También te puede interesar: ¿Te gusta esquiar? en EE.UU y Canadá están los mejores lugares para hacerlo

Asimismo, la noche podría ser la más fría del año hasta el momento, con temperaturas de hasta -6 grados en el norte de la isla británica.

Cientos de usuarios se volcaron en redes sociales para compartir fotos de la nieve en la capital, mientras que varios más, especialmente los oriundos de la zona norte del Reino Unido, se burlaban de la reacción de los londinenses comparando su situación con la de otras zonas que sufrieron en mayor medida las inclemencias del tiempo.

The tragedy of living in London — there are four flakes of snow and the media people in offices opposite Radio 2 START FILMING IT pic.twitter.com/OZ8Jxi7wnL