'Teniente Dan', sobrevive dos huracanes en Tampa

Joseph Malinowski, conocido en TikTok como “Teniente Dan”, ha capturado la atención de miles de usuarios al sobrevivir a dos huracanes consecutivos a bordo de su pequeño velero en Tampa. A pesar de las advertencias de las autoridades locales, incluyendo la alcaldesa Jane Castor, Malinowski, de 54 años, se negó a abandonar su barco durante el paso de los huracanes Helene y Milton.

Malinowski, quien perdió su pierna izquierda a los 16 años tras un accidente automovilístico, aseguró que su fe lo mantendría a salvo. Comparándose con Noé y su arca, afirmó que “el lugar más seguro durante una inundación es un barco”.

Esta obstinada decisión lo llevó a la fama cuando Terrence Concannon, un estudiante de la Universidad de Tampa, comenzó a documentar su situación en TikTok bajo el nombre “Tampa Terrence”.

Concannon publicó videos que mostraban a la policía local intentando convencer a Malinowski de evacuar, videos que se viralizaron rápidamente, alcanzando millones de visualizaciones. Uno de los videos más populares, en el que Malinowski desafía al huracán con la frase: “F*ck you, you want me? Come and get me”, acumuló 30 millones de vistas en un día.

Finalmente, la Policía de Tampa logró que Malinowski abandonara su velero momentos antes de que el huracán Milton, de categoría 3, azotara la costa. La alcaldesa Castor comentó: “Si conseguimos que el Teniente Dan vaya a un refugio, podemos conseguir que cualquiera lo haga”.

La popularidad de Malinowski creció tanto que fue invitado a un livestream con el conocido creador de contenido Adin Ross, quien le prometió un barco nuevo y un contrato en la plataforma de streaming Kick. Además, Concannon organizó una campaña en GoFundMe que ha recaudado más de $37,000 para ayudar a Malinowski a comprar un nuevo velero.

(Con información de El Imparcial)