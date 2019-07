Terremoto forma grieta cerca de la falla de San Andrés

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a California el viernes pasado, también abrió una grieta en la tierra que puede verse desde el espacio.

De acuerdo con información de CNN, cuando el temblor comenzó a las 8:19 p.m., muchos se apresuraron a cubrirse. Fue el segundo terremoto fuerte en golpear el área en menos de 48 horas.

El daño inmediato que causó fue muy claro. En las tiendas había botellas rotas y el líquido de latas que explotaron cubrían los pisos y otros artículos que habían estado colgados en las paredes se habían derrumbado.

Pero al día siguiente, también quedó claro que la topografía del área había cambiado.

Las imágenes de satélite proporcionadas por Planet Labs, Inc. muestran que se ha formado una grieta en el área cercana al epicentro.

La grieta extensa se extiende a cierta distancia de un área que aparentemente contenía agua antes. Los patrones de erosión en la arena del desierto indican que parte de esa agua fue succionada.

La imagen de satélite no es la única evidencia de que la topografía de la región fue cambiada por el terremoto.

Una carretera cercana ahora está cerrada después de que los temblores agrietaran y movieran secciones de la carretera.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ