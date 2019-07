Falla de San Andrés no provocó el terremoto en California

JOHN ANTCZAK y OLGA R. RODRIGUEZ

LOS ÁNGELES (AP) — el sismo de magnitud 6,4 que sacudió el jueves una gran zona del sur de California y partes de Nevada, generando nerviosismo y provocando algunos daños en un poblado cercano al epicentro, no está relacionado con la falla de San Andrés.

Lucy Jones, sismóloga del laboratorio de sismología del Instituto de Tecnología de California (Caltech), dijo que el terremoto del jueves fue el más fuerte desde que uno de 7,1 azotó el área el 16 de octubre de 1999.

De acuerdo con información de AP y El País, la sismóloga, tuiteó poco después del terremoto de este jueves que no se trataba de la falla de San Andrés.

La aclaración es pertinente porque la preocupación popular es que cualquiera de estos terremotos pueda provocar un movimiento en la falla que desencadene el big one. La falla de San Andrés tiene tensión acumulada para provocar un terremoto en cualquier momento entre ahora mismo y los próximos 100 años.

El terremoto se produjo muy cerca de la superficie, explicó Jones en una conferencia de prensa, lo que explica que se sintiera tan lejos del epicentro. Jones dijo que el temblor probablemente ha producido una ruptura en la superficie.

