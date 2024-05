Tesla celebra: EU duplicará aranceles a autos eléctricos chinos

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden está listo para cuadruplicar los aranceles a los autos eléctricos de China, lo que significa una buena noticia para Tesla, ya que esos vehículos son los principales rivales de la armadora de Elon Musk.

La cuadruplicación de los aranceles a los autos eléctricos de Asia representa un gran respiro para Tesla, una empresa que actualmente enfrenta una ola masiva de despidos a nivel mundial tras la caída de sus ventas y ganancias, informó The Wall Street Journal.

El periódico neoyorquino indicó que los mayores aranceles, que se anunciarán el martes, alcanzarán a múltiples productos chinos que se utilizan para energías limpias, como baterías, artículos para generar electricidad solar y minerales.

Breaking: Tariffs on Chinese EVs are set to quadruple under a broader U.S. plan to protect its clean-energy industry https://t.co/5ztQZjQy6k https://t.co/5ztQZjQy6k