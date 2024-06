Tesla lanza mezcal hecho en México con un costo de 450 dólares

Tesla decidió incursionar una vez más en el mundo del alcohol al lanzar un mezcal hecho en México en una botella de vidrio soplado a mano con forma de rayo.

Business Insider destacó que el elegante acabado estuvo a cargo de Javier Verdura, director de diseño de producto de la empresa de Elon Musk. El sitio web de Tesla detalló que se inspiraron en las tradiciones alfareras centenarias en Oaxaca para su nuevo producto.

El licor tiene un aroma cítrico con notas de lima y manzana verde, y un final ahumado, según el listado. También tiene algunos sabores más dulces con acabados de nardo, jazmín y manzanilla, dice el sitio web.

Pour one out!



Tesla Mezcal now available in the US → https://t.co/PPftbZMHL1 pic.twitter.com/zVhwM2M3Cu