Texas: Balean a multitud tras un festival por el 4 de julio

En Texas tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando varios hombres iniciaron a disparar de forma indiscriminada contra una multitud de cientos de personas que se habían reunido luego de un festival realizado en el área, informaron autoridades este martes.

Hasta ahora no se han realizado arrestos ni se ha logrado identificar a alguno de los sospechosos de abrir fuego a las 11:47 pm del lunes en el vecindario de Como, en Forth Worth, señaló la policía. Ninguno de los heridos es considerado sospechoso de haber realizado la balacera.

El tiroteo ocurrió aproximadamente dos horas después de que finalizará la celebración denominada “ComoFest” por el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

La celebración se llevó a cabo en un parque a varias cuadras de distancia de la zona donde se registraron los disparos.

Elementos policiales informaron que el tiroteo ocurrido en Horne Street, donde se había congregado una multitud grande, fue "independiente y sin relación con el ComoFest".

Cuando los hombres comenzaron a disparar se generó una escena caótica, en la que las personas presas del miedo intentaron huir a pie y en vehículos, según los reportes de las autoridades.

Los agentes agregaron que cuando llegaron hallaron a varias víctimas en un estacionamiento, entre ellas una que fue declarada muerta en el lugar de los eventos.

Mientras que otras personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales en ambulancia o en vehículos particulares.

Mattie Parker, alcaldesa de Fort Worth, declaró estar "devastada" por la noticia del tiroteo.

Expresando en su cuenta de Twitter: "Mi corazón se parte por las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Como que trabaja para construir positividad y celebración en su comunidad y en nuestra ciudad".

I am devastated by the news of a mass shooting in Fort Worth last night. My heart breaks for the victims, their loved ones, and the entire Como community that works to build positivity and celebration in their community and our city. https://t.co/5SZOH252vG