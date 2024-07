Texas en Alerta: Se preparan para recibir a Beryl como huracán

Las autoridades de Texas han instado a los residentes de la costa a prepararse para el posible impacto de Beryl, que se prevé recobre fuerza en las cálidas aguas del Golfo de México y se convierta de nuevo en huracán. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la tormenta podría tocar tierra en Texas el lunes, como un huracán de categoría 1.

Beryl, que previamente alcanzó la categoría 5 en el Atlántico, causó al menos 11 muertes en el Caribe antes de impactar México como un huracán de categoría 2. Aunque derribó árboles, no se reportaron lesiones ni muertes en la península de Yucatán.

El especialista en huracanes del NHC, Jack Beven, advirtió que la tormenta podría intensificarse antes de llegar a Texas, provocando avisos de huracán y marejada ciclónica. El NHC pronosticó que Beryl traerá peligrosas marejadas, inundaciones y vientos huracanados a la costa texana.

Tropical Storm #Beryl is steadily reorganizing itself. Wind shear and dry air are still affecting development, which helped produce a large arc of cloud to its southwest.



Hurricane Warnings are now in effect for parts of the Texas coast. Landfall late Sunday into early Monday. pic.twitter.com/3hAKPXQ9Qz