El artículo de portada del semanario británico The Economist, nos presenta de una forma cruda y realista, tres espigas de trigo donde cada grano es sustituido por calaveras nos advierte sobre una posible crisis alimentaria mundial.



La atemorizante portada desató las dudas respecto al futuro próximo, luego del reciente conflicto bélico, la inflación y la crisis post pandemia que ha afectado a diversos países. Las preocupaciones sobre una hambruna generalizada no se hicieron esperar.

Con el título "La catástrofe alimentaria que se avecina", el artículo destaca los principales motivos que podrían orillar al mundo a una hambruna masiva sin precedentes. Pero, a todo esto, ¿por qué son tan relevantes estas portadas?

War is tipping a fragile world towards mass hunger. Fixing that is everyone’s business. Our latest cover story explains how the calamity can be minimised https://t.co/pZs0XRNRih pic.twitter.com/Qh5XBFm2vP

The Economist Group es una compañía de medios de comunicación multinacional con sede en Londres, Reino Unido, que se especializa en diversos temas sobre negocios y asuntos internacionales. Se ha caracterizado, según los estudiosos, en predecir o “alertar sobre las problemáticas mundiales” venideras.

El medio detalla que el conflicto bélico iniciado el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania vuelve a golpear el sistema alimentario global; que se ha visto debilitado por la pandemia del Covid-19, el cambio climático y un "shock energético".

A todas estas situaciones, se suma la detención indefinida de las exportaciones de cereales y semillas procedentes de Ucrania. Lo que desencadenó que el precio del trigo en algunos países llegase a máximos históricos, disparándose por encima del 50%.

¿Cuántas y qué tipo de semillas están en juego? Solo entre Rusia y Ucrania se exportan mundialmente:

- Maíz 15%

- Trigo 28%

- Cebada 29%

- Aceite de girasol 75%

Y por si fuera poco, los precios de dicho cereal continúan encareciendo luego que la India haya suspendido "con efecto inmediato" las exportaciones de trigo debido a que las altas temperaturas de las últimas semanas han mermado la productividad de la cosecha, haciendo cada ves más posible la llegada de una hambruna generalizada.

Cabe señalar que el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó recientemente que los próximos meses amenazan "el espectro de una escasez mundial de alimentos", una situación que podría llegar a prolongarse durante años.

When war is waged, people go hungry.



60% of the world’s undernourished people live in areas affected by conflict.



Connections between conflict and hunger mean that generosity is not only an act of altruism. Feeding the hungry is an investment in global peace and security.