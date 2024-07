Thomas Matthew: joven abatido e identificado como autor del tiroteo contra Trump

Las autoridades han identificado a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, como el autor del aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un acto de campaña en Butler. Crooks, quien abrió fuego desde una azotea y fue abatido por el Servicio Secreto.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, cuando Crooks disparó contra el escenario donde Trump, el virtual candidato presidencial republicano, estaba hablando. Según informes, el expresidente sufrió una herida en la oreja derecha. Además, dos espectadores resultaron gravemente heridos.

El motivo detrás del tiroteo aún no ha sido determinado. Pero Crooks, quien se graduó de la secundaria Bethel Park en 2022, no tenía antecedentes penales. Los registros muestran que estaba registrado como votante republicano, aunque también hizo una donación de $15 dólares a un comité de acción política progresista en 2021.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks opening fire and then getting killed seconds later surfaces pic.twitter.com/2ctMtIkwUs