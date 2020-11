Tifón Vamco azota a la ya castigada Filipinas (videos)

Manila.- El paso del tifón Vamco dejó ríos desbordados e inundaciones en zonas bajas a su paso por el noreste de Filipinas, donde los cuerpos de emergencias ayudaban a rescatar a la población el jueves ante la crecida de las aguas.

Al menos tres personas murieron — dos en la provincia de Camarines Norte y otra en Tanay, en la región de Rizal_, dijeron los rescatistas.

El meteoro pasó al norte de la capital, Manila, entre las provincias de Bulacán y Pampanga, derribando árboles y provocando fallas en el servicio eléctrico. Las autoridades habían informado previamente que casi 200 mil personas habían sido evacuadas, algunas de ellas a la fuerza, de las zonas más vulnerables a lo largo de la costa y en terrenos de baja altitud.

En la zona metropolitana de Manila y en las provincias próximas había alrededor de 1.9 millones de viviendas sin electricidad, según las autoridades. Muchos postes y tendidos eléctricos quedaron derribados y los transformadores de energía sufrieron daños.

El presidente, Rodrigo Duterte, abandonó una cumbre online de líderes del sudeste asiático para sobrevolar en helicóptero las zonas afectadas.

“Como presidente, les garantizo que su gobierno hará todo lo posible para darles ayuda en forma de albergues, bienes de primera necesidad, ayuda financiera y asesoramiento tras el desastre. Tengan la seguridad de que el gobierno no dejará a nadie atrás. Saldremos de esta crisis", dijo Duterte en un discurso televisado.

Se desplegaron equipos de rescate en las zonas inundadas de la provincia de Rizal, declaró el almirante George Ursabia, jefe de la guardia costera, a la emisora DZBB.

El alcalde de la ciudad de Mariquina, Marcie Teodoro, dijo que los fuertes vientos derribaron el tendido eléctrico durante la noche, dejando a varias zonas sin servicio de electricidad ni de internet. Las intensas lluvias también inundaron muchas áreas y provocaron un desborde del río Mariquina. Muchos residentes esperaban sobre los tejados a ser rescatados.

“Hay muchas zonas que históricamente no se inundan, pero ahora están anegadas, como la alcaldía”, dijo a DZBB.

Catastrophic flooding being seen in and around Manila today following Typhoon #Vamco / #Ulysses . The storm raked the metro area of 23 million people. pic.twitter.com/8I1mahoViJ