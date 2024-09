Tifón ‘Yagi’: número de vidas perdidas aumenta a 74 en Myanmar

La televisión estatal de Myanmar informó que el número de fallecidos a causa de las inundaciones y deslizamientos provocados por el tifón Yagi aumentó a por lo menos 74, mientras que 89 personas permanecen desaparecidas.

Las dificultades para obtener información precisa han generado temores de que el número real de personas que perdieron la vida sea aún mayor.

El nuevo balance de muertos, anunciado este fin de semana por el gobierno militar, duplica la cifra anterior de 33 reportada el viernes 13 de septiembre.

Floods in Myanmar following heavy rainfall from Typhoon Yagi forced hundreds of thousands of people to evacuate. Some villagers even rode elephants to safety. pic.twitter.com/TeQigU7SlD