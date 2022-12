TikTok podría caer en manos de gobierno chino: FBI

Autoridades del Buró Federal de Investigaciones; se encuentra preocupado en materia de seguridad con la aplicación TikTok, ya que este viernes el control de la popular app podría caer en manos de un gobierno chino.

De acuerdo con el director del FBI, Chris Wray; indicó que es preocupante que autoridades cinas puedan tener acceso a los algoritmos de la aplicación el cual podrían manipular para usarlo en operaciones tradicionales de espionaje e influencia.

“Todas estas cosas están en manos de un gobierno que no comparte nuestros valores y que tiene una misión que está muy en desacuerdo con lo que es mejor para los intereses de Estados Unidos. Eso debería preocuparnos”, advirtió Wray a una audiencia en la Facultad Gerald R. Ford de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan.

Today, #FBI Director Christopher Wray spoke to @UMich’s @fordschool and discussed how the values of public service were vital to overcoming the challenges faced by the nation and the Bureau. Read his opening remarks here: https://t.co/VHs0eZnMfb pic.twitter.com/ggh7jqVWC4