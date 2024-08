TikTok rechaza argumentos del gobierno de EU sobre la Primera Enmienda

TikTok rechazó el jueves las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que la popular plataforma de videos cortos no está protegida por la Primera Enmienda constitucional. Los abogados de TikTok compararon su red social con medios de comunicación estadounidenses, como Politico y Business Insider, que son propiedad de entidades extranjeras.

El Departamento de Justicia de EE. UU. argumentó recientemente que ByteDance, la compañía matriz de TikTok con sede en China, y sus filiales estadounidenses, no tienen derecho a las protecciones de la Primera Enmienda debido a su propiedad extranjera.

