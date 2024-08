Tiktoker que mostraba la vida en campamentos de Gaza muere en ataque israelí

El conflicto en la Franja de Gaza ha dejado incontables historias de dolor y tragedia, pero pocas han resonado tanto como la de Medo Halimy, un tiktoker palestino de 19 años que se había convertido en una figura inspiradora para muchos.

Su vida, marcada por la constante inestabilidad de la región, se reflejaba en los videos que compartía en TikTok, donde documentaba la cotidianidad de su existencia en tiendas de campaña, una realidad que muchos en el enclave palestino conocen demasiado bien.

Friends of Palestinian content creator Medo (Mohammad) Halimy reported on social media that the 19-year-old has succumbed to his wounds after an Israeli airstrike on Gaza left him in a coma.



Halimy made videos documenting his daily life during the genocide and was determined to… pic.twitter.com/LbgyAsZoOc