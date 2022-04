Tiroteo en Carolina del Sur deja 12 heridos; hay 3 detenidos

Este sábado se registró un tiroteo que dejó a diez personas heridas de bala y a otras dos lesionadas en un centro comercial de la capital de Carolina del Sur; las autoridades creen que dicho ataque no fue al azar.

El jefe de la policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, informó que tres personas, que tenían armas de fuego, han sido detenidas con relación al tiroteo del sábado por la tarde en el Columbiana Centre. Además, aseguró que al menos una de esas tres personas disparó un arma.

“No creemos que esto haya sido al azar”, destacó Holbrook. “Creemos que ya se conocían y que algo llevó a los disparos”.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no se han reportado muertos, pero que ocho de las víctimas fueron trasladadas al hospital. De esas ocho, dos estaban en estado crítico y seis en condición estable, detalló Holbrook. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 15 y los 73 años, agregó.

A total of 12 people injured. 10 = gunshot wounds. 2 = injured while running to safety. NO fatal injuries. #ColumbiaPDSC have detained 3 people for questioning. — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022

El centro comercial estaba siendo evacuado tienda por tienda, la policía pidió que cualquiera que siguiera resguardado ahí que llamara al número de emergencias 911 para que las autoridades puedan auxiliarlo.

For those people still inside the mall, you can call 9-1-1 or 803-252-2911 and tell the dispatchers your location. Dispatchers will notify law enforcement immediately. Again, multiple law enforcement agencies/ officers are on scene to assist #ColumbiaPDSC. — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022

Más tarde, los trabajadores de un par de tiendas, agrupados en un estacionamiento casi vacío, afirmaron que no habían oído ni visto nada durante el tiroteo, pero continuaron con los protocolos de alerta del centro comercial y fueron evacuados por la policía poco después.

Desde entonces, declararon que llevaban horas esperando a que las autoridades les permitieran entrar al edificio para recuperar las llaves de sus autos y sus objetos personales. Con base en la información, los empleados se negaron a dar sus nombres de acuerdo a la política de la empresa.

Columbiana Centre lamentó los hechos

Por medio de un comunicado, Columbiana Centre lamentó los hechos y agradeció a la rápida respuesta del equipo de seguridad.

“El acto de violencia aislado y sin sentido de hoy es sumamente perturbador y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Estamos agradecidos por la rápida respuesta y el apoyo continuo de nuestro equipo de seguridad y nuestros socios en la aplicación de la ley”, se lee en el texto.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass shooting reported inside Columbiana Centre Mall in South Carolina#Columbia l #SC

Police have responded to reports of an active shooter, and have confirmed several people are injured. Unconfirmed reports indicate 10+ people have been shot



More information Soon pic.twitter.com/DNtpKgOAUd — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) April 16, 2022

(Con información de AP)