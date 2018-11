Tiroteo en centro de yoga en Florida deja dos muertos

Agencia

TALLAHASSEE, Estados Unidos.- Dos personas murieron y otras cuatro se hallan en "condición crítica" tras un tiroteo en un estudio de yoga en Tallahassee, capital de Florida, informó la Policía local.

Según informó el jefe de la Policía, Michael DeLeo, uno de los fallecidos es el autor del tiroteo, quien presuntamente se quitó la vida de un disparo tras perpetrar el ataque, ocurrido sobre las 05.30 hora local (21.30 GMT).

También te puede interesar: Hallan los cuerpos del vuelo de Lion Air: están atados a los asientos

En una breve declaración a los periodistas en el lugar de los hechos, DeLeo señaló que uno de los cinco heridos perdió la vida luego en un hospital local al que fue traslado.

Los otros se encuentran ingresados en "condición crítica" y los efectivos se encuentran en el proceso de informar a sus familiares.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER