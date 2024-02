Tiroteo en desfile de los Chiefs: un muerto y 22 heridos

En un giro trágico, la algarabía del desfile en honor al triunfo del Super Bowl se vio empañada por un tiroteo que dejó un saldo lamentable: una persona sin vida y hasta 22 heridas.

Los aficionados, que disfrutaban del evento en las calles, se vieron obligados a huir en medio del caos desatado por la violencia armada, un suceso que lamentablemente se suma a una serie de episodios similares en eventos deportivos en Estados Unidos.

Stacey Graves, jefa de la policía de Kansas City, ofreció detalles sobre los trágicos acontecimientos durante una conferencia de prensa, confirmando la presencia de dos personas bajo custodia.

Aunque se reportaron acciones valientes por parte de los aficionados, quienes participaron en la detención de un sospechoso, Graves indicó que aún se están investigando los detalles del incidente.

Algunas personas publicaron en redes sociales videos impactantes. Una de las imágenes muestra a alguien que aparentemente realiza compresiones torácicas a una víctima del tiroteo, mientras que otra persona, que está tendida en el suelo, se retuerce de dolor. La gente está llorando detrás.

Happening right now on active shooter Super Bowl parade Kansas City pic.twitter.com/RquZyEtx0i

En otro video se ve a dos personas persiguiendo y embistiendo a otra, reteniéndola en el suelo hasta que dos policías llegan.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d