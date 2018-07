Tiroteo en favela de Río de Janeiro deja un policía herido

Agencia

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Un policía resultó herido en la pierna luego que unos atacantes abrieron fuego contra efectivos que estaban cambiando de turno en un barrio pobre, dijo el lunes la policía de Río de Janeiro.

En respuesta, unidades elites policiales estaban patrullando la favela Alemao.

De acuerdo con información de AP, una vecina dijo que el fuerte tiroteo que hubo por la mañana la mantuvo dentro de su vivienda y la mayoría de las tiendas cerraron. La gente comenzó a regresar a las calles gradualmente por la tarde.

La policía tuiteó que la herida del agente no era grave.

La confrontación ocurre un día después de que un tiroteo con la policía en ese vecindario dejara cinco muertos.

En la ciudad de Río de Janeiro se ha desatado una ola de violencia, ahora que las bandas pelean por control y la policía trata de mantener el orden. Este año, el ejército asumió el control de la seguridad en el estado.

