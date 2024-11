Tiroteo en universidad de EU deja un muerto y 16 heridos; buscan al agresor.

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en la Universidad de Tuskegee, Alabama, dejó un saldo de un muerto y al menos 16 personas heridas, 12 de ellas por disparos.

La tragedia tuvo lugar en los apartamentos West Commons, ubicados dentro del campus universitario, y las autoridades informaron que entre los heridos se encontraban estudiantes de la institución. Sin embargo, la víctima mortal no era alumno de la universidad, según los reportes oficiales.

Fatal Shooting at Tuskegee University Homecoming Event:



Early Sunday, a shooting at Tuskegee University’s homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the… pic.twitter.com/clAsGanfD2