Tiroteo en escuela cristiana de Wisconsin deja 5 muertos y 7 heridos

La tranquilidad de este lunes se vio interrumpida por un lamentable tiroteo en una escuela cristiana estadounidense, ubicada en Madison, Wisconsin, el cual habría dejado varios muertos y heridos.

El suceso se suscitó en la Abundant Life Christian School, alrededor de las 10:57 de la mañana. En cuanto al número de vidas perdidas, la cadena de noticias CNN señala que serían dos.

Sin embargo, diversos medios señalan que la policía de Madison informó en una conferencia de prensa que realmente se trataría de cinco muertos, incluyendo el tirador, quien se sospecha era alumno de la mencionada institución educativa.

BREAKING: At least four people were killed and five others injured from a shooting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin, police said.



