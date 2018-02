Tiroteo en un colegio de Los Ángeles deja heridos

Agencia

LOS ÁNGELES.- Dos adolescentes de 15 años tuvieron que ser ingresados a un hospital después de recibir impactos de bala en una escuela secundaria de Los Ángeles, California la mañana de este jueves, afirmó el Departamento de Bomberos de dicha ciudad, de acuerdo con información del portal López Dóriga.

El suceso se produjo esta mañana en un aula de la Escuela Intermedia Salvador Castro, en el barrio Westlake, informa el portal RT.

Uno de los dos heridos es un adolescente de 15 años que se encuentra en estado crítico, mientras que la otra víctima es una adolescente también de 15 años que se encuentra en condición estable, dijo el departamento de bomberos.

También te puede interesar: ¿Qué tenía el regalo de Melania? Michelle Obama lo revela

Una mujer de 30 años no recibió disparos, sin embargo, tuvo que ser hospitalizada por lesiones menores, añadió el departamento de bomberos.

Two students shot at Salvador Castro Middle School, one in critical condition. Suspect in custody https://t.co/qe0NiUT8rc via @brittny_mejia pic.twitter.com/rV3kRnvStr

Las autoridades detuvieron a una estudiante de una secundaria del distrito Westlake en Los Ángeles en sospecha de un tiroteo ocurrido en ese lugar.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT