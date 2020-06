¡Otro tiroteo en EU! El incidente en zona de protesta de Seattle (VIDEO)

Seattle.- Un hombre murió y otro resultó herido la mañana del lunes en la zona de protesta “occupied” de Seattle — el segundo tiroteo mortal en el área.

La policía informó que el tiroteo sucedió antes del amanecer en el barrio del Capitolio de la ciudad, cerca del centro.

El Centro Médico Harborview informó que un hombre herido fue llevado al hospital en un vehículo privado alrededor de las 3:15 de la madrugada, reportó el periódico The Seattle Times. El segundo fue llevado por médicos del Departamento de Bomberos de Seattle unos 15 minutos después.

The aftermath of the second deadly shooting at Seattle’s “CHAZ” show blood and bullet holes all over the ground and car.



“CHAZ” is three weeks old today. pic.twitter.com/xuuxqycjQU