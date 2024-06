Tiroteo fatal en Ohio deja un muerto y 24 personas heridas

Las autoridades de Ohio, Estados Unidos, reportaron una persona sin vida y otras 24 heridas después de que se suscitará un tiroteo fatal en las calles de la ciudad Akron pasada la medianoche del sábado.

Una fiesta callejera se llevaba a cabo cuando de repente las balas comenzaron a volar por todas partes sin previo aviso, resultando en una tragedia, informó el capitán Michael Miller, oficial de informaciones públicas de la policía de Akron.

En redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), varios usuarios han comentado que la ‘fiesta callejera’ era un festejo de cumpleaños.

Este lamentable incidente en Kelly Avenue y 8th Avenue dejó sus huellas en los hospitales de la zona, los cuales declararon que muchas personas arribaron a sus salas de emergencia con heridas de bala en sus cuerpos.

3 killed, nearly 40 wounded in mass shootings at gatherings across US https://t.co/msEPoO5eR3 pic.twitter.com/29rlnSJxnW