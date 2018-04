Tiroteo en universidad de Turquía deja a cuatro muertos

Agencia

TURQUÍA.- Un catedrático de la Universidad Osmangazi de la provincia de Eskisehir (Turquía) ha matado a cuatro personas cuando ha abierto fuego contra varios de sus colegas en el campus de ese centro educativo.

Además de las víctimas mortales, el asalto ha provocado tres heridos, informa la agencia Anadolu.

El atacante entró en el despacho del decano pero, al no estar éste presente, disparó al vicedecano y al secretario, antes de salir de la sala y matar a tiros a otros dos docentes.

Después abandonó la universidad, aún armado, pero los servicios de seguridad de la institución le siguieron y fue arrestado poco después por la policía, añadieron las fuentes.

El ataque, sobre cuya motivación no se han avanzado aún posibles motivos, causó cuatro muertos y tres heridos.

A consecuencia de la tragedia, la universidad ha suspendido los exámenes previstos, informa CNNTürk.

Los informes preliminares indican que los fallecidos son un asistente de investigación, un vicedecano, un secretario de facultad y un profesor.

Eskisehir, situada casi 200 kilómetros al sureste de Estambul y con unos 700.000 habitantes, es conocida como una ciudad esencialmente universitaria.

