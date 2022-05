Tiroteo en universidad de New Orleans; hay tres personas heridas

La tarde de este martes se registró un tiroteo en una universidad católica de New Orleans, Estados Unidos, asimismo se mencionó que hay tres personas heridas.

El Departamento de Policía de New Orleans, dio a conocer que se encuentran investigando el hallazgo que se presentó en la Universidad Xavier de Louisiana, en el área del Centro de Convocatorias.

Según el comunicado, el autor de este tiroteo fue detenido en la escena de los hechos.

“Se está investigando un tiroteo en el campus de la Universidad Xavier, en el área del Centro de Convocatorias. La información inicial muestra tres víctimas con heridas de bala transportadas al hospital local. El sujeto ha sido detenido en la escena”, informaron a través de su cuenta de Twitter.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT