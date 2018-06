Hombre amenaza con bomba y toma rehenes en Francia

Agencia

Francia.- Las fuerzas especiales de la policía se encontraba ya en el lugar, ubicado en el número 45 de la calle Petites-Ecuries, dentro del 10° arrondissement (distrito) de la ciudad, de acuerdo al periódico Le Monde.

También te puede interesar: Familia con niñas realiza ataques suicidas en tres iglesias

BREAKING: Special forces on-scene of a hostage situation in Paris, France - there’s at least one suspect who is believed to armed, and at least 2 hostages at the moment. pic.twitter.com/nuj6Kf6BEy