Esta es la ostentosa vida de Tony, nieto de Fidel Castro

MADRID, España.- En la Riviera maya; en Madrid, frente a la Puerta de Alcalá y de compras junto a la Puerta del Sol, o en Barcelona, delante de la Sagrada Familia, son los escenarios en los que posa el joven modelo Tony Castro, nieto de Fidel Castro.

A juzgar por las imágenes que cuelga en su cuenta de Instagram, lleva una vida envuelta en caros placeres y sin grandes estrecheces. En una foto aparece tendido sobre la cubierta de un yate, mirando al horizonte azul; en otra, al volante de un flamante BMW, la mayoría de las imágenes son en situaciones que resultan inalcanzable para la gran mayoría de los habitantes de dicha nación, reporta el periódico ABC.

Ese tren de vida de lujo no tendría nada de particular si no fuera porque se trata de uno de los nietos de Fidel Castro, el líder de la revolución que triunfó en Cuba justo hace 60 años y que impuso una férrea dictadura que ha dejado a la isla en la miseria.

El salario medio de los cubanos ronda los 554 pesos al mes, una cantidad claramente insuficiente para poder acceder a las suntuosas diversiones de las que hace gala el joven miembro de la dinastía castrista.

La cuenta de Instagram del nieto del revolucionario cubano es actualmente privada, pero las fotografías que ha publicado en ella han causado un gran revuelo en internet después de que medios con amplio eco en la comunidad cubana en el exterior hayan publicado las imágenes.

El joven modelo es hijo de Antonio Castro, uno de los numerosos vástagos que tuvo el dictador cubano, y Lissete Ulloa. Cirujano ortopédico y médico del equipo nacional de béisbol de su país, Antonio también es conocido, precisamente, por los caros gustos de los que hace ostentación y que parece haber heredado Tony.