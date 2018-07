Tormenta provoca naufragio de barco: mueren los pasajeros

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un barco que transportaba turistas naufragó en un lago de Misuri, Estados Unidos, durante una violenta tormenta, causando al menos 17 muertos, entre ellos varios niños, indicó la policía local.

En conferencia de prensa, la vocera de la policía del condado de Stone, Wendy Doucey, dijo que fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas reportadas como desaparecidas, por la que la cifra de muertos se incrementaba a 17.

También te puede interesar: Mueren alpinistas mexicanos en una montaña peruana

La embarcación llevaba 31 personas a bordo, según detalló durante una rueda de prensa el sheriff del condado de Stone, Doug Rader.

La tormenta "llegó muy rápido", afirmó por teléfono Rick Kettels, propietario del Lakeside Resort...

Dos de los heridos están en estado crítico, según la rama local del Cox Medical Center, una estructura hospitalaria asentada en Misuri.

El barco anfibio, que puede desplazarse tanto por tierra como por agua, trataba de regresar a tierra firme cuando un viento fuerte le hizo volcar.

La tormenta "llegó muy rápido", afirmó por teléfono Rick Kettels, propietario del Lakeside Resort, un complejo hotelero a orillas del lago.

El presidente Donald Trump envió sus condolencias por Twitter. "Mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de aquellos afectados por el terrible accidente de la embarcación que acaba de ocurrir en Misuri. Una gran tragedia, una gran pérdida. ¡Que Dios esté con ustedes!", dijo.

My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all!