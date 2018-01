Tormenta 'Eleanor' deja 15 heridos en Francia

Agencia

PARÍS, Francia.- Al menos una persona falleció y 15 resultaron heridas en Francia por el paso en las últimas horas de la tempestad “Eleanor”.

De acuerdo con información del portal Excélsior, provocó que 225 mil viviendas se quedaran sin electricidad, de acuerdo con balances oficiales.

El paso del vendaval, a más de 100 kilómetros por hora por el país europeo, generó también perturbaciones en los aeropuertos franceses, así como en el tráfico ferroviario y por carretera.

La Torre Eiffel cerró sus accesos a los turistas durante alrededor de cuatro horas debido a la tormenta que azota con fuertes vientos y lluvias, reportó la empresa gestora del monumento en Twitter.

Due to the weather conditions, the Eiffel Tower is currently closed to the visitors. We’ll keep you informed of the situation on Twitter and Facebook https://t.co/pXQs0xAJWH. #EiffelTower pic.twitter.com/cABTf7psQ2