Tormenta invernal en California, desata inundaciones y obliga al cierre de aeropuerto

Un episodio más de la temporada invernal castigó California este lunes, trayendo consigo intensas precipitaciones que sumergieron las pistas de un aeropuerto regional y desencadenaron una serie de operativos de rescate en ríos y arroyos desbordados.

El aeródromo de Santa Bárbara, ubicado en la costa central del estado, se vio obligado a cerrar sus puertas luego de recibir un acumulado de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia para el mediodía, lo que dejó las pistas bajo el agua.

Las #inundaciones en el aeropuerto de #SantaBarbara, #California, han obligado a las autoridades a cerrar el tráfico aéreo hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/tmCNIGYyAn — Conexión Con El Tiempo (@conexiontiempo) February 20, 2024

“Los vuelos comerciales han sido cancelados, las operaciones generales de aviación quedaron suspendidas, y la terminal está cerrada”, informaron las autoridades aeroportuarias en un comunicado publicado en redes sociales. “Para información sobre vuelos específicos, favor de ponerse en contacto directamente con su aerolínea”.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la costa central de California estaba en riesgo de “inundaciones significativas”, con pronósticos de hasta 12 centímetros (5 pulgadas) de lluvias en muchas zonas, y precipitaciones aisladas de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en las sierras de Santa Lucia y Santa Ynez mientras el sistema se dirigía hacia la zona metropolitana de Los Ángeles.

AVISO ⛈️

Un nuevo evento de “río atmosférico” está dejando fuertes #lluvias, #inundaciones y peligrosas crecidas en #California EEUU 🇺🇸

Imágenes de arroyos que crecen rápidamente en el condado de Santa Bárbara #CAwx

PRECAUCIÓN

Vía @WeatherNation pic.twitter.com/2klYmHCHDS — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 19, 2024

Los pronósticos indican que la tormenta avanzaría más rápido que el devastador río atmosférico que se estacionó hace unas semanas sobre el sur de California, donde convirtió las calles en ríos, causó cientos de deslaves y provocó la muerte de por lo menos 9 personas.

Santa Barbara still in FLASH FLOOD WARNING! Some parts of Santa Ynez mountains could see isolated amounts up to 10” in total! Turn around don’t drown & don’t get in the car if you can avoid. 6:46 AM #cawx pic.twitter.com/zeD8j1oUWb — Ginger Zee (@Ginger_Zee) February 19, 2024

Lloviznas moderadas se reportaron la tarde del lunes, pero se tenía prevista la llegada de más lluvias al estado durante la noche y hacia las primeras horas del martes, señalaron los meteorólogos.

Monday, February 19, 2024, 5:16 PM PST: Atmospheric river continues to have a late development as the main axis shifts over San Luis Obispo to Los Angeles Counties late Monday night after 10 PM to Tuesday 1 PM. Renewing flood concerns, for the region as more than 15 inches of… pic.twitter.com/aNSjAJsoKO — Jason D Farhang (@jason61987) February 20, 2024

La tormenta ya había obligado a que se efectuaran algunos rescates. En el condado de San Luis Obispo, los equipos de emergencias sacaron a tres personas de los torrentes del río Salinas en la ciudad de Paso Robles. Algunos bomberos se preparaban para un entrenamiento de rescate en aguas rápidas cuando recibieron un reporte de una persona varada en un islote del río, informó el jefe del Batallón de Bomberos y Servicios de Emergencia de Paso Robles, Scott Hallett, en declaraciones a la cadena KSBY-TV.

The Feb 18-20 storm is predicted to be a strong and slow-moving storm with the most intensity from Sunday afternoon into Monday. The Salinas is expected to remain below monitoring level. This graphic shows the most recent info from the National Weather Service. pic.twitter.com/yyvsFNFhme — City of Paso Robles (@PRCity) February 16, 2024

Más al norte, los bomberos rescataron a dos personas que se encontraban en la parte superior de un vehículo que había quedado atrapado por las crecidas en Sloughhouse, una comunidad ubicada a unos 32 kilómetros (20 millas) al sureste de Sacramento, informó el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

Horas antes, un hombre tuvo que ser rescatado de un arroyo en El Dorado Hills, al noreste de Sacramento. El hombre, quien acampaba en la zona, quedó atrapado en un árbol al llegar las inundaciones, dijo el jefe adjunto del Departamento de Bomberos de El Dorado Hills, Dave Brady, a la televisora KCRA-TV.

Swift water rescuers pluck man from swollen El Dorado Hills creek after heavy rains https://t.co/LO1pbcryHg — The Sacramento Bee (@sacbee_news) February 19, 2024

