Tormenta 'Trami' lleva su destrucción a Vietnam; al menos 5 muertos

El pánico y los destrozos aumentan con cada kilómetro que recorre la tormenta tropical ‘Trami’, siendo Vietnam su más reciente víctima.

Fue este jueves 31 de octubre, que las autoridades vietnamitas confirmaron que al menos unas cinco personas perdieron la vida en la provincia de Quang Binh, como consecuencia del paso del fenómeno de la naturaleza por su territorio.

‘Trami’, que apenas el fin de semana le arrebató la vida a más de 80 personas en Filipinas, ha dejado también cientos de viviendas dañadas en Vietnam debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

Tras pasar por Filipinas el sábado 26 de octubre, ‘Trami’ golpeó el centro de Vietnam un día después con una fuerza impresionante.

El Ministerio de Agricultura de Vietnam dio a conocer que el país permanece en estado de alerta ante los deslizamientos de tierra y la acumulación de barro, que han impactado a más de mil 300 hectáreas de cultivos en regiones remotas.

Diversos medios de comunicación del país asiático señalaron que a pesar de que en algunas zonas el nivel de los ríos está comenzando a estabilizarse, hay otras áreas que siguen completamente inundadas.

Las tormentas tropicales como esta son comunes en Vietnam entre los meses de junio y noviembre, y generalmente dejan víctimas mortales a su paso, especialmente debido a los deslizamientos de tierra.

El pasado mes de septiembre, el país se vio gravemente afectado por el tifón 'Yagi', el cual dejó 345 muertos y provocó pérdidas de 3 mil 300 millones de dólares (unos 3 mil 035 millones de euros).

La muerte llegó hace unos días a Filipinas como consecuencia de ‘Trami’, la cual hasta el momento ha cobrado la vida de más de 80 personas.

❗️More than 700,000 people have been displaced by Severe Tropical Storm Trami in the #Philippines.@IOM_Philippines and partners have been providing shelter, water and sanitation services, and much needed aid to those in need. #KristinePH



