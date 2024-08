Tormenta tropical Debby se encamina a Florida y emiten alertas de huracán

La tormenta tropical Debby se fortalece rápidamente en el Golfo de México y se espera que se convierta en un huracán de categoría 1 antes de tocar tierra en la región Big Bend de Florida el lunes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA) ha emitido alertas de huracán debido a la amenaza de inundaciones devastadoras en la costa atlántica del sureste para esta semana.

Actualmente, Debby se encuentra a unos 210 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, Florida, y a unos 260 kilómetros al sur-suroeste de Cedar Key, Florida. La tormenta se mueve hacia el norte-noroeste a una velocidad de 21 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 105 km/h, frente a los 80 km/h registrados hace pocas horas.

Michael Brennan, director del NOAA, advirtió sobre la gravedad de las lluvias esperadas. "Se pronostican algunos totales de lluvia realmente sorprendentes y sorprendentes en el mal sentido", dijo Brennan en una conferencia de prensa el domingo.

Se espera que Debby se mueva hacia el este sobre el norte de Florida y se detenga sobre las regiones costeras de Georgia y Carolina del Sur, provocando lluvias récord de hasta 76 cm a partir del martes. Las zonas bajas cercanas a la costa, incluidas Savannah, Georgia; Hilton Head, Carolina del Sur; y Charleston, Carolina del Sur, están en alto riesgo de sufrir graves inundaciones.

Además de las lluvias intensas, las autoridades han advertido sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de la costa del Golfo de Florida, con inundaciones de 1,8 a 3 metros esperadas el lunes entre los ríos Ochlockonee y Suwannee.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes a prepararse para el impacto del huracán. "Insto a todos los floridanos a que sean conscientes de que un huracán azotará el estado, probablemente de categoría 1, pero podría ser un poco más potente que eso", dijo DeSantis.

La situación sigue siendo monitorizada de cerca por el NOAA y las autoridades locales, quienes continúan emitiendo recomendaciones y preparativos para enfrentar la llegada de Debby.

