Biden declara a Florida como "territorio de emergencia" por tormenta Helene

La tormenta tropical "Helene" se formó el martes en el mar Caribe y se espera que se convierta en un huracán de categoría 3 o mayor mientras avanza hacia el norte, con rumbo a Estados Unidos.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), fuertes lluvias y olas ya han afectado las Islas Caimán, y algunos residentes de Florida han comenzado a evacuar y llenar sacos de arena en previsión de inundaciones.

#Helene is expected to expand to a colossal size as she rapidly intensifies in the Gulf of Mexico, with her Tropical Storm-force winds potentially reaching 400 miles across. By comparison, Hurricane Idalia—whom made landfall in #Florida’s Big Bend last year—was only 175 miles… pic.twitter.com/QHecTpG2Zu